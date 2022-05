Borsa: Europa amplia calo, Milano tiene con Stellantis

MILANO, 06 MAG - I mercati azionari del Vecchio continente passano la boa di metà seduta in progressivo peggioramento: Amsterdam cede l'1,6%, Parigi e Francoforte l'1,3%, con Londra e Madrid in calo dello 0,8% mentre Milano resta l'unica che prova a tenere contenendo il calo allo 0,2 per cento. Piatta la Borsa di Mosca. Gli operatori attendono i dati macroeconomici statunitensi e l'avvio di Wall Street, i cui futures sono deboli. Il gas è in leggero calo sui 104 euro al megawattora, mentre lo spread tra Btp e Bund continua a oscillare sui 200 punti base, con il rendimento italiano che ha toccato un picco di giornata del 3,09%. In Piazza Affari accelera Stellantis (+3,8% oltre i 13 euro), con Intesa in calo di circa un punto percentuale dopo i conti con le rettifiche per la Russia e la conferma del piano e degli obiettivi di utile. Male Campari che cede il 4%, mentre tra i titoli minori Mps perde il 3,8% nel giorno della trimestrale. In Europa Freenet crolla del 18% dopo un downgrade di Ubs e Prosieben, della quale Mfe-Mediaset è la prima azionista, cede il 9% dopo l'assemblea su effetto dello stacco cedola

