Borsa: Europa amplia guadagni dopo verbali Bce, Milano +2,5%

MILANO, 07 LUG - Le Borse europee ampliano il rialzo dopo i verbali della riunione della Bce del 9 giugno scorso. Sui mercati torna il clima positivo dopo la stabilizzazione del prezzo del petrolio e le misure indicate dalla Fed per il contenimento dell'inflazione in Usa. Tiene banco anche la situazione politica nel Regno Unito, dopo le dimissioni di Boris Johnson annuncia da leader del Partito Conservatore. L'indice stoxx 600 guadagna l'1,5%. Nel Vecchio continente Milano (+2,5%) indossa la maglia rosa. Bene anche Francoforte (+1,9%), Madrid (+1,8%) e Parigi (+1,6%). Vola il comparto dell'energia (+4%), con il prezzo del petrolio in lieve rialzo con il Wti a 101 dollari al barile e il Brent a 103 dollari. Meno toniche le utility (+0,6%), con il gas che rialzo la testa. Ad Amsterdam le quotazioni si attestano a 183 euro al megawattora (+7%). A Piazza Affari balzo di Saipem (+17%), in attesa chiusura dell'aumento di capitale. Corrono anche Tenaris (+8,2%) e Eni (+3,2%). Bene il comparto dell'auto, in linea con l'andamento europeo. Iveco guadagna il 7%, Cnh è sospesa in asta di volatilità con un rialzo teorico del 6,8% e Stellantis (+6%). Scivola Amplifon (-4,9%) mentre torna in terreno positivo Tim (+1%), nel giorno del capital market.

