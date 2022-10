Borsa: Europa apre cauta in attesa di inflazione e pil Ue

MILANO, 31 OTT - Avvio cauto per le Borse europee in attesa del dato sul Pil e sull'inflazione dell'Eurozona, che verranno diffusi oggi, e in attesa delle decisioni della Fed di mercoledì. Londra è poco mossa a 7.043 punti, Francoforte avanza dello 0,03% a 13.249 punti e Parigi dello 0,1% a 6.280 punti, con le tensioni geopolitiche che riprendono la scena dopo la sospensione dell'accordo sul grano tra Russia e Ucraina che sta surriscaldando i prezzi delle commodities alimentari.

