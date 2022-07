MILANO, 21 LUG - Le Borse europee aprono deboli in vista della Banca Centrale Europea che varerà il suo primo rialzo dei tassi dal luglio 2011. Sotto i riflettori resta l'andamento dell'inflazione mentre gas e petrolio sono in calo. Avvio di seduta in flessione per Parigi (-0,39%), Francoforte (-0,15%), Londra (-0,1%), Madrid (-0,59%).

