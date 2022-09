MILANO, 26 SET - Le Borse europee avviano in calo la prima seduta della settimana. Gli investitori concentrano la loro attenzione verso l'andamento dell'economica globale con l'aumentare dei rischi di recessione. Si guarda anche alle tensioni sui titoli di Stato ed all'evoluzione politica in Italia dopo il voto. Avvio in flessione per Parigi (-0,67%), Francoforte (-0,43%) e Londra (-0,1%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA