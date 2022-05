Borsa: Europa apre in calo con tensione su tassi e guerra

MILANO, 09 MAG - Le Borse europee avviano in terreno negativo la prima seduta della settimana. Gli investitori concentrano la loro attenzione sull'economia globale che rallenta mentre continua la guerra in Ucraina. Fari puntati anche sui titoli di Stato mentre si registra un clima di nervosismo sui rendimenti. Attesa per il discorso di Putin in occasione della parata per la Giornata della Vittoria. L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,27%. Debole Parigi (-0,28%), Francoforte (-0,1%), Madrid (-0,5%), piatta Londra (-0,05%).

