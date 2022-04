MILANO, 12 APR - Avvio in calo per le principali Borse in Europa con le vendite che si concentrano sui titoli bancari e del retail. Tengono le azioni dell'energia con il rimbalzo del petrolio. Londra cede lo 0,5%, Parigi l'1,5% e Francoforte dell'1,6%, Milano l'1,2 per cento. La Borsa di Mosca cede l'1,18 per cento.

