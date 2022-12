Borsa:Europa apre in calo,settimana cruciale per banche centrali

MILANO, 12 DIC - Le Borse europee aprono in calo ed avviano la settimana decisiva per il rialzo dei tassi da parte delle banche centrali. Sotto i riflettori restano i timori per la recessione economica mentre dal Regno Unito arrivano buone notizie con il Pil di ottobre cresciuto oltre le attese dello 0,5%. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in lieve flessione a 1,0528. Avvio in calo per Parigi (-0,45%), Francoforte (-0,49%), Londra (-0,28%), Madrid (-0,35%).

