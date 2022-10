MILANO, 10 OTT - Le Borse europee aprono in calo con gli investitori che concentrano la loro attenzione sull'andamento dei rendimenti dei titoli di Stato. Sui mercati tiene banco il dibattito sulle mosse delle banche centrali per frenare la corsa dell'inflazione mentre si addensano i timori per una recessione economica globale. Avvio di seduta in calo per Parigi (-1,03%), Francoforte (-0,79%), Londra (-0,7%) e Madrid (-0,64%).

