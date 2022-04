Borsa: Europa apre in rialzo, attenzione a crescita e guerra

MILANO, 01 APR - Le Borse europee avviano in terreno positivo l'ultima seduta della settimana. Gli investitori guardano all'impatto della guerra in Ucraina sulla crescita economica globale. Fari puntati sull'andamento dei prezzi delle materie prime con il petrolio in calo e il gas che prosegue in rialzo dopo il balzo iniziale. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è poco mosso a 1,1061. In positivo Francoforte (+0,23%), Parigi (+0,2%), piatta Londra (+0,01%), Madrid (+0,43%).

