Borsa:Europa apre in rialzo,attesa per mosse banche centrali

MILANO, 08 DIC - Le Borse europee aprono in lieve rialzo con gli investitori che attendono le mosse delle banche centrali sul fronte del rialzo dei tassi. L'attenzione si concentra anche sulle indiscrezioni circa un allentamento delle misure di contenimento del Covid in Cina. Fari puntati sugli Stati Uniti dove si attendono i dati sui sussidi settimanali di disoccupazione. Avvio positivo per Parigi (+0,25%), Madrid (+0,21%), Londra (+0,15%) e Francoforte (+0,08%).

