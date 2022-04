Borsa: Europa apre in rialzo, attesa per riunione Bce

MILANO, 14 APR - Le Borse europee avviano la seduta in rialzo, in vista della riunione della Bce e della conferenza stampa della presidente Christine Lagarde. I mercati si concentrano sulle mosse delle banche centrali per sostenere l'economia. Resta alta l'attenzione sul fronte della guerra in Ucraina e sull'impatto che avranno le sanzioni alla Russia sulla crescita globale. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro sale a 1,0915 a Londra. Inizio di contrattazioni in positivo per Francoforte (+0,16%), Parigi (+0,24%), Madrid (+0,1%), in controtendenza Londra (-0,2%).

