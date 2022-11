Borsa:Europa apre in rialzo, con Usa-Cina e in attesa Pil Ue

MILANO, 15 NOV - Le Borse europee aprono in terreno positivo con gli investitori che attendono la seconda lettura del Pil del terzo trimestre dell'Eurozona. Sui mercati c'è un clima positivo con i segnali di raffreddamento delle tensioni tra Usa e Cina. Resta alta l'attenzione sul fronte dei rendimenti di titoli di Stato con l'attesa di una politica meno aggressiva da parte delle banche centrali. In avvio sono in rialzo Francoforte (+0,30%), Parigi (+0,32%), Madrid e Londra (+0,1%).

