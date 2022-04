MILANO, 04 APR - Apertura in rialzo per le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,38% a 6.709 punti, Londra lo 0,37% a 7.566 punti, Francoforte lo 0,4% a 14.503 punti e Madrid lo 0,42% as 8.537 punti.

