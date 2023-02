Borsa: Europa apre in rialzo, si guarda a banche centrali

MILANO, 20 FEB - Le Borse europee aprono in rialzo, in scia con i mercati asiatici e nel giorno in cui Wall Street resterà chiusa per festività. Gli investitori si concentrano sulle prossime decisioni delle banche centrali e attendono la pubblicazione dei verbali della Fed della scorsa riunione. Sul fronte della crescita globale l'attenzione è rivolta a domani quando arriveranno gli indici Pmi dei principali Paesi europei. Avvio di seduta in rialzo per Francoforte (+0,27%), Parigi (+0,18%) e Londra (+0,1%).

