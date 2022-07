Borsa: Europa apre in rialzo, si guarda a crescita globale

MILANO, 04 LUG - Le Borse europee avviano la seduta in rialzo, in scia con la chiusura positiva dei mercati asiatici. Chiusa oggi Wall Street per il giorno dell'indipendenza. L'attenzione degli investitori si concentra principalmente sull'andamento della crescita globale e sulle mosse delle banche centrali per frenare l'inflazione. Attesi nei prossimi giorni i verbali della Fed. Tiene banco la guerra in Ucraina con Mosca che conquista il Lugansk. Avvio di seduta in positivo per Parigi (+0,89%), Londra (+0,79%), Francoforte (+0,71%) e Madrid (+0,61%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA