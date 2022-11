Borsa: Europa apre in rialzo, si guarda a inflazione

MILANO, 17 NOV - Le Borse europee aprono in rialzo con gli investitori che guardano all'andamento dell'inflazione e alle mosse delle banche centrali per frenare la corsa dei prezzi. Sui mercati torna un clima positivo anche alla luce delle ultime vicende geopolitiche. Fari puntati sulle materie prime con gas e petrolio in calo. In avvio di giornata sono in rialzo Francoforte (+1,03%), Parigi (+0,39%), Madrid (+0,1%) mentre è poco mossa Londra (-0,07%).

