MILANO, 18 OTT - Le Borse europee aprono in rialzo con gli investitori che tirano un sospiro di sollievo dopo alle mosse politiche e finanziarie nel Regno Unito. Sotto i riflettori anche le mosse per il tetto al prezzo del gas mentre si attendono gli esiti della stagione delle trimestrali. Avvio di seduta in rialzo per Parigi (+0,96%), Francoforte (+1,1%), Londra (+0,76%) e Madrid (+0,74%).

