MILANO, 11 APR - Apertura in ribasso per le principali Borse europee, con Parigi che fa eccezione (+0,16%) a 6.558 punti, dopo il primo turno per le elezioni presidenziali. Scendono Francoforte (-0,85%) a 14.162 punti e anche Londra (-0,46%) a 7.634 nei primi minuti di contrattazioni.

