MILANO, 18 GEN - Borse europee piatte in avvio di seduta. L'attenzione degli investitori si concentra sulle indicazioni delle banche centrali, con il Giappone che lascia la politica monetaria invariata ed in vista del beige book della Fed atteso per questa sera. Poco variate Londra e Parigi (-0,05%), Francoforte (-0,03%). Sul fronte valutario l'euro si rafforza a 1,0837 sul dollaro.

