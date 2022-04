MILANO, 21 APR - Le Borse europee aprono poco mosse mentre non si allenta l'incertezza dovuta al conflitto in Ucraina. Londra cede lo 0,29% con il Ftse 100 a 7.600 punti, Francoforte registra un +0,1% con il Dax a quota 14.376 punti. Parigi segna un +0,27% (Cac 40 a 6.642 punti) all'indomani del dibattito tv fra Emmanuel Macron e Marine Le Pen in vista del ballottaggio di domenica per le presidenziali.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA