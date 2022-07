MILANO, 27 LUG - Le Borse europee avviano la seduta in terreno positivo mentre entra nel vivo la stagione delle trimestrali. L'attenzione si concentra sulla riunione della Fed che in serata renderà note le decisioni sul fronte della politica monetaria. Sul versante monetario l'euro è poco mosso sul dollaro a 1,0138. Avvio in rialzo per Francoforte (+0,47%), Madrid (+0,46%) e Londra (+0,48%), piatta Parigi (+0,08%).

