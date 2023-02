MILANO, 07 FEB - Le Borse europee aprono positive in vista del discorso del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, all'Economic Club di Washington. Gli investitori cercano di trovare spunti sulle posizioni delle banche centrali per quanto riguarda la politica monetaria. Sotto i riflettori anche la situazione geopolitica. Avvio in rialzo per Londra (+0,33%), Parigi (+0,12%) e Francoforte (+0,09%).

