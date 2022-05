Borsa: Europa apre positiva dopo i verbali della Fed

MILANO, 26 MAG - Le Borse europee avviano la seduta in terreno positivo ma senza particolare slancio. Dopo la pubblicazione dei verbali della Fed, l'attenzione degli investitori si concentra sulle prossime mosse delle banche centrali sul fronte della politica monetaria. Tiene banco il tema dell'inflazione e dell'andamento dei prezzi delle materie prime, in modo particolare quelle energetiche. Avvio di giornata in rialzo per Francoforte (+0,13%), Madrid (+0,31%), piatte Londra e Parigi (+0,05%).

