MILANO, 02 FEB - Le Borse europee avvio la seduta in terreno positivo dopo le decisioni della Fed e con le indicazioni sul rallentamento dell'inflazione. Gli investitori concentrano ora la loro attenzione sulle decisioni della Bce che arriveranno oggi nel pomeriggio. Avvio in rialzo per Francoforte (+0,62%), Parigi (+0,47%) e Londra (+0,32%).

