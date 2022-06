MILANO, 03 GIU - Apertura in rialzo per le principali Borse europee, anche oggi a ranghi ridotti per la chiusura festiva di Londra. Parigi guadagna lo 0,69% a 6.545 punti. Stesso avvio per Francoforte ma a 14.585 punti. Madrid segna un +0,58% con l'Ibex a 8.794 punti

