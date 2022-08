Borsa: Europa apre positiva, si guarda a banche centrali

MILANO, 08 AGO - Le Borse europee avviano la seduta in rialzo, nel clima di pausa estiva e con meno volumi di scambi. Attesa per i prossimi dati sull'inflazione mentre i rendimenti dei titoli di Stato sono in calo. Resta alta l'attenzione per le tensioni geopolitiche con la guerra in Ucraina e le manovre militari della Cina intorno a Taiwan. Avvio di seduta in rialzo per Francoforte (+0,95%), Parigi (+0,59%), Madrid (+0,65%), piatta Londra (+0,04%).

