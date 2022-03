Borsa: Europa apre positiva, si guarda a Ucraina e Fed

MILANO, 14 MAR - Le Borse europee avviano in rialzo la prima seduta della settimana. I listini del Vecchio continente tentano di proseguire sulla strada del recupero, dopo i cali delle scorse settimane ed in un contesto di alta volatilità. Sotto i riflettori la guerra in Ucraina e le trattative per porre fine al conflitto mentre si è in attesa delle decisioni della Fed che arriveranno dalla riunione di mercoledì. Clima positivo sulle Borse mentre le materie prime invertono la rotta dopo le fiammate dei precedenti sedute. Avvio di seduta in rialzo per Francoforte (+1,46%), Parigi (+0,62%), Londra (+0,2%) e Madrid (+1,07%).

