Borsa: Europa azzera guadagni, attesa Fed

MILANO, 25 AGO - Rallenta la seduta, gli indici delle borse europee azzerano i guadagni e su alcuni listini girano al ribasso mentre si fa avanti il timore che la Fed alzi ancora i tassi. Gli acquisti su energia e industria mineraria proseguono ma non bastano e a dare il ritmo sono le vendite sulle banche. Londra tiene (+0,2%), Francoforte si appiattisce (-0,03%), Parigi cede lo 0,10% e Milano lo 0,26 per cento. "Credo che il trading sarà instabile fino a quando gli investitori non avranno più chiarezza sulla prossima mossa della Fed" commenta un analista. "Powell manterrà l'attenzione sull'inflazione, ma c'è la possibilità che menzioni il rischio di un'eccessiva stretta".

