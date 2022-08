Borsa: Europa calma attende Usa, Milano più debole (-0,6%)

MILANO, 19 AGO - Pochi movimenti sui mercati azionari del Vecchio continente, con gli operatori che attendono soprattutto segnali dall'economia statunitense e le prossime mosse della Federal reserve per contenere l'inflazione. Dopo essere stata ieri la migliore, la Borsa più debole al momento è quella di Milano, che scende dello 0,6% con l'indice Ftse Mib. In calo dello 0,3% Francoforte e Madrid, limata dello 0,2% Parigi, sulla parità Londra e Amsterdam. Con il gas per ora calmo pur a livelli elevatissimi attorno ai 240 euro al megawattora, in ribasso al di sotto del punto percentuale i listini di Mosca. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi oscilla attorno ai 223 punti base, confermando una discreta tensione su tutti i titoli di Stato europei. In Piazza Affari deboli tra i bancari Bper e Fineco, che scendono di oltre il 2%. Vendite anche su Tim, che cede due punti percentuali sotto i 0,22 euro, non lontana dai suoi minimi. Qualche acquisto su Recordati, Stm ed Eni, che salgono di circa mezzo punto.

