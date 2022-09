Borsa: Europa cauta aspetta Wall street, Milano piatta

MILANO, 15 SET - Pochi spunti sui mercati azionari del Vecchio continente, che sembrano aspettare Wall street dopo lo scivolone di ieri degli indici statunitensi. Le Borse europee, partite piano con un successivo tentativo di ripresa, oscilanno poco sopra la parità, con Londra la migliore in aumento di mezzo punto percentuale. In crescita dello 0,3% Francoforte e Amsterdam, piatte Parigi, Madrid e Milano. L'euro oscilla attorno alla parità con il dollaro, mentre il gas conferma la sua corsa sui 240 euro, con il petrolio che invece fatica a tenere la quota degli 88 dollari al barile. Lo spread resta piuttosto stabile attorno ai 228 punti, con il Btp al 4%. In questo contesto, in Piazza Affari sempre bene il settore del credito (Banco Bpm +2%, Unicredit +1,9%, Intesa +1,7%), mentre scivolano Tim e Campari che cedono l'1,7%.

