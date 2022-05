Borsa: Europa cauta guarda a Ucraina, Milano piatta

MILANO, 27 MAG - Borse europee in caute con lo sguardo sempre all'Ucraina. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di oltre un quarto di punto con il sostegno dei tecnologici che hanno già influenzato le Piazze asiatiche con Alibaba e Baidu che hanno battuto le previsioni di vendita. Debole l'energia con il gas in flessione e che ha ritoccato anche i minimi dal pre-guerra. Ad Amsterdam il prezzo è di 83,4 euro (-3%). Piatto il petrolio con il wti a 114 dollari al barile e brent oltre i 117 dollari al barile (+0,2%). Tra le singole Piazze restano positive Francoforte (+0,47%) e Parigi (+0,67%) mentre Londra è piatta (-0,03%) così come Milano (Ftse Mib +0,01% a 24.532 punti) con i bancari Fineco (-1,5%), Unicredit (-0,97%) e Saipem (-1,24%). Lo spread tra Btp e Bund che è arrivato a sfiorare i 193 punti, è a 191,8 punti con il rendimento del decennale italiano che lambisce il 2,9 per cento. Sul fronte dei cambi prosegue la discesa del rublo su euro e dollaro, già in frenata ieri dopo che la Banca centrale russa ha tagliato i tassi di interesse dal 14 all'11%. La valuta di Mosca cede il 4,6% sulla moneta unica e il 4,5% sul biglietto verde. Al cambio attuale per un euro servono 72,3 rubli e per un dollaro ne occorrono 67,3 .

