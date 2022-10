MILANO, 19 OTT - Le Borse europee chiudono in calo con gli investitori che attendono il Beige Book della Fed. In attesa dei dati delle trimestrali, i mercati concentrano la loro attenzione sull'andamento dell'inflazione e le mosse delle banche centrali per rallentare la corsa dei prezzi. In flessione Parigi (-0,43%), Francoforte (-0,19%), Londra (-0,17%), Madrid (-0,36%).

