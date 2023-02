MILANO, 08 FEB - Le Borse europee chiudono in moderato rialzo, appesantite dall'andamento negativo di Wall Street. Gli investitori concentrano la loro attenzione sulle mosse delle banche centrali sul fronte del rialzo dei tassi, con la Fed che ha rafforzato l'idea di ulteriori rialzi dei tassi per rallentare l'inflazione. Positive Francoforte (+0,6%) e Londra (+0,26%) mentre è in calo Parigi (-0,18%).

