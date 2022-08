Borsa: Europa chiude in calo con gas e Fed, Francoforte -2%

MILANO, 17 AGO - Seduta negativa per le Borse europee, che scontano i timori per gli impatti sulla crescita che potrebbero derivare dalla crisi energetica e dalla velocità con cui la Fed proseguirà nella stretta monetaria. A Francoforte l'indice Dax ha terminato le contrattazioni in calo del 2,04% a 13.626 punti, a Parigi il Cac 40 ha ceduto lo 0,97% a 6.528 punti mentre a Londra il Ftse 100 ha contenuto le perdite allo 0,27%, a 7.515 punti. Tra gli investitori, dopo cinque sedute di rialzi, ha prevalso la cautela in attesa di leggere in serata le minute della Fed, da cui potrebbe emergere che il board, nella riunione di luglio, ha preso in considerazione anche un rialzo dei tassi di 100 punti base per frenare l'inflazione.

