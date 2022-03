Borsa: Europa chiude in calo con mosse Putin su gas e sanzioni

MILANO, 31 MAR - Le nuove sanzioni in arrivo per la Russia e le mosse di Vladimir Putin per il pagamento del gas in rubli azzoppano le Borse europee, dopo una mattinata fiacca. I principali listini del Vecchio continente hanno concluso in netto calo l'ultima seduta del primo trimestre dell'anno, con i rendimenti dei titoli di Stato che segnano un calo in vista delle prossime mosse delle banche centrali. Sui mercati pesano anche le decisioni dell'Opec+ e il rialzo del prezzo del gas. Sul fronte valutario l'euro si indebolisce sul dollaro a 1,1099. L'indice d'area stoxx 600 conclude le contrattazioni in calo dello 0,8%. In flessione Francoforte (-1,31%), Parigi (-1,21%), Madrid (-1%), Londra (-0,83%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA