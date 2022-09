Borsa: Europa chiude in calo con risalita gas e petrolio

MILANO, 05 SET - Le Borse europee, orfane di Wall Street per la festa del Labour Day, chiudono in calo con il gas e il petrolio che tornano a salire. Sul fronte energetico non si allentano le tensioni dopo la decisione della Russia di tenere chiuso il Nord Stream le recenti minacce del Cremlino. Clima negativo anche in vista del rialzo dei tassi da parte della Bce. L'indice d'area conclude la seduta in calo dello 0,62%, bruciando 58,7 miliardi di capitalizzazione. In flessione Francoforte (-2,22%), Parigi (-1,2%), Madrid (-0,88%) mentre è piatta Londra (+0,09%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA