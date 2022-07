Borsa: Europa chiude in calo, fari puntati sulla Fed

MILANO, 26 LUG - Le Borse europee chiudono in calo al termine di una seduta all'insegna della volatilità. Dopo il Fondo Monetario Internazionale che ha tagliato le stime di crescita, l'attenzione degli investitori si concentra sulle decisioni della Fed di domani sul fronte della politica monetaria. Tiene banco anche il tema dell'aumento del prezzo del gas, con la Russia che si appresta a mantenere al minimo le forniture per l'Europa. L'indice d'area stoxx 600 archivia la giornata poco mosso (-0,03%). In flessione Francoforte (-0,86%), Parigi (-0,42%), Madrid (-0,20%), piatta Londra (+0,01%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA