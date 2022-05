Borsa: Europa chiude in calo, si guarda a banche centrali

MILANO, 24 MAG - Le Borse europee chiudono la seduta in calo, con gli investitori che guardano alle prossime mosse delle banche centrali sul fronte della politica monetaria. Sui principali listini del Vecchio continente pesano i segnali di incertezza che arrivano dalla Cina. In picchiata anche i mercati dei metalli industriali che subiscono una battuta d'arresto dopo i rincari dei mesi scorsi. In ordine sparso i prezzi delle materie prime energetiche con il petrolio in calo e il gas in lieve rialzo. L'indice d'area Stoxx 600 chiude in calo dell'1,1%. In flessione Francoforte (-1,8%), Parigi (-1,66%), Londra (-0,39%), piatta Madrid (+0,06%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA