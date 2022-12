Borsa: Europa chiude in calo, si guarda a banche centrali

MILANO, 06 DIC - Le Borse europee chiudono in calo in scia con Wall Street. I dati macro migliori delle attese fa supporre che le banche centrali proseguiranno sulla strada di consistenti rialzi dei tassi d'interesse per contenere l'inflazione. In calo i rendimenti dei titoli di Stato mentre l'euro si rafforza sul dollaro. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,6%. In flessione Francoforte (-0,72%), Londra (-0,61%), Madrid (-0,46%) e Parigi (-0,14%).

