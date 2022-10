MILANO, 12 OTT - Le Borse europee chiudono in calo con i timori di una recessione globale. Sotto i riflettori anche le mosse delle banche centrali per rallentare la corsa dell'inflazione mentre non si allentano le tensioni sui titoli di Stato che registrano un netto aumento dei rendimenti. Archiviano la seduta in terreno negativo Londra (-0,86%), Francoforte (-0,39%), Parigi (-0,25%), Madrid (-1,29%).

