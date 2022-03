Borsa:Europa chiude in rialzo con Fed, volano gas e petrolio

MILANO, 02 MAR - Le Borse europee chiudono in netto rialzo, in scia con Wall Street con Jerome Powell che si dice favorevole a un aumento dei tassi di interesse di un quarto di punto in marzo. Con la guerra in Ucrania e le sanzioni in Russia volano i prezzi delle materie prime. Ad Amsterdam il gas si attesta a 168 euro al Mwh. Il petrolio Wti registra con un rialzo del 3,7% a 107 dollari al barile mentre il brent sale a 109 dollari (+4,4%). Lo stoxx 600 ha concluso la seduta in rialzo dello 0,91%. In terreno positivo Parigi (+1,59%), Francoforte (+0,69%), Londra (+1,49%), Madrid (+1,62%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA