Borsa: Europa chiude in rialzo, Francoforte +1,16%

MILANO, 18 NOV - Chiusura in rialzo per le Borse europee, che continuano a scommettere su una frenata della stretta monetaria da parte della Bce e su un allentamento delle politiche restrittive della Cina sul Covid. Londra ha terminato le contrattazioni in progresso dello 0,53% a 7.385 punti, Parigi dell'1,04% a 6.644 punti e Francoforte dell'1,16% a 14.431 punti, con l'indice paneuropeo Euro Stoxx 50 che vede il 'Toro', posizionandosi ad un passo da un rialzo del 20% dal minimo del 29 settembre, progresso che segnala l'ingresso in una fase di 'bull market'.

