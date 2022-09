MILANO, 21 SET - Le Borse europee chiudono in rialzo in attesa delle decisioni della Fed sulla politica monetaria. L'attenzione degli investitori si concentra anche sul fronte della guerra in Ucraina, dopo il discorso del presidente russo Vladimir Putin. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,9%. In rialzo Parigi (+0,87%), Francoforte (+0,76%), Londra (+0,63%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA