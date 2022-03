MILANO, 18 MAR - Chiusura in rialzo frazionale per le principali Borse europee, che riescono a ribaltare nel finale una seduta trascorsa in territorio negativo per gran parte della giornata. A Londra l'indice Ftse 100 ha terminato le contrattazioni in progresso dello 0,28% a 7.405 punti, a Parigi il Cac 40 è salito dello 0,12% a 6.620 punti a Francoforte il Dax è avanzato dello 0,17% a 14.413 punti.

