MILANO, 09 FEB - Seduta positiva per le principali Borse europee, confortate da un dato dall'inflazione tedesca migliore delle attese e dall'andamento sostanzialmente positivo della stagione delle trimestrali. Parigi ha terminato le contrattazioni in progresso dello 0,96%, Francoforte dello 0,72% e Londra dello 0,33%. In controtendenza Zurigo (-0,52%), appesantita dal crollo di Credit Suisse (-14,7%).

