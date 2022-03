MILANO, 24 MAR - Chiusura in ordine sparso per le Borse europee, con gli investitori che sono restati alla finestra monitorando l'andamento del conflitto in ucraina e le nuove sanzioni contro Mosca. A Parigi l'indice Cac 40 ha terminato le contrattazioni in calo dello 0,39% a 6.555 punti, a Francoforte il Dax ha ceduto lo 0,07% a 14.273 punti mentre a Londra il Ftse 100 è salito dello 0,09% a 7.467 punti.

