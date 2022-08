MILANO, 25 AGO - Chiusura poco mossa per le Borse europee, in attesa di ascoltare domani da Jackson Hole le parole del presidente della Fed, Jerome Powell e mentre prosegue la corsa del prezzo del gas in Europa. A Francoforte l'indice Dax ha terminato le contrattazioni in progresso dello 0,39%, a 13.271 punti, a Londra il Ftse 100 è salito dello 0,11%, a 7.479 punti, mentre a Parigi il Cac 40 ha ceduto lo 0,08% a 6.381 punti.

