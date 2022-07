Borsa: Europa chiude positiva, in calo solo Francoforte

MILANO, 25 LUG - Le Borse europee chiudono in territorio positivo - ad eccezione di Francoforte - una seduta incerta, proiettate verso la stagione delle trimestrali e le decisioni di politica monetaria della Fed di mercoledì. I listini, positivi per buona parte del pomeriggio, hanno tentennato sul finale di seduta, dopo che Gazprom ha annunciato un taglio dal 40 al 20% dei flussi attraverso il Nord Stream. A Francoforte, la più esposta al rischio di uno shock energetico, l'indice Dax ha perso lo 0,33% a 13.210 punti, a Parigi il Cac 40 è salito dello 0,33% a 6.237 punti mentre a Londra il Ftse 100 ha terminato la seduta in rialzo dello 0,41% a 7.306 punti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA