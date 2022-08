MILANO, 04 AGO - Le Borse europee chiudono la seduta in rialzo con gli investitori che concentrano la loro attenzione sui risultati delle trimestrali. Sotto i riflettori restano le mosse delle banche centrali mentre non si allentano i timori per una recessione economica globale. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,18%. Bene Parigi (+0,64%), Francoforte (+0,55%), Madrid (+0,23%), piatta Londra (+0,03%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA